Стало известно, что оккупированные территории Донбасса на переговорах Трехсторонней контактной группы будут представлять 2 журналиста, врач и юрист. Однако руководитель проекта "Донбасс.Реалии", журналист Андрей Дегтяренко заявил, что выдвижение участников ТКГ было непрозрачным.

Об этом он сказал в эфире программы "Политанатомия" на 24 канале и объяснил свое мнение.

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"Если честно, за эти 6 лет я не помню действительно важной ситуации, когда бы голос вынужденных переселенцев действительно принимали во внимание. Как при предыдущей власти, так и при этой. Даже выдвижение участников к ТКГ было очень непрозрачным. Это точно", – сказал Дегтяренко.

Он объяснил, что во многих группах переселенцы выдвигали разных кандидатов. Было очень бурное и активное обсуждение о том, кого выдвигать, а кого нет.

Затем мы получили тех участников, которые сейчас там есть, но для многих людей это действительно было сюрпризом. Вот до этого у меня есть вопросы,

– заверил журналист.

"Кандидаты очень разные"

По словам Дегтяренко, кандидаты действительно неплохие, но очень разные. "Такое впечатление, что или разные люди принимали решение в отношении представителей Донецкой и Луганской области, или действительно какие-то 2 стратегии пытаются реализовать одновременно через эту расширенную группу", – сказал Дегтяренко.

Журналист отметил, что он рад за то, что Донецкую область представляет Сергей Гармаш и Денис Казанский. Именно они будут коммуникаторами, с которыми журналисты смогут обсуждать то, что происходит в Минске, ведь скорее всего это был 100% закрытый процесс.

"От Луганской области несколько иная логика и принципы. Один – врач, которого очень уважают на оккупированной территории, а другой человек – руководитель ОО "Луганское землячество". Он непубличный, как представители Луганской области и я не уверен, что через них мы можем как-то коммуницировать и продвигать свои идеи", – подытожил Дегтяренко.

Представители от Донбасса в ТКГ

Донецкая область:

Сергей Гармаш – журналист;

Денис Казанский – журналист.

Луганская область: