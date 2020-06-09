Стало відомо, що окуповані території Донбасу на переговорах Тристоронньої контактної групи представлятимуть 2 журналісти, лікар та юрист. Однак керівник проєкту "Донбас.Реалії", журналіст Андрій Діхтяренко заявив, що висування учасників ТКГ було непрозорим.

Про це він зазначив в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі та пояснив свою думку.

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"Якщо чесно, за ці 6 років я не пам'ятаю дійсно важливої ситуації, коли б голос вимушених переселенців дійсно брали до уваги. Як при попередній владі, так і при цій. Навіть висування учасників до ТКГ було дуже непрозорим. Це точно", – сказав Діхтяренко.

Він пояснив, що в багатьох групах переселенці висували різних кандидатів. Було дуже бурхливе та жваве обговорення про те, кого треба висувати, а кого ні.

Потім ми отримали тих учасників, які зараз там є, але для багатьох людей це дійсно було сюрпризом. От до цього в мене є питання,

– запевнив журналіст.

"Кандидати дуже різні"

За словами Діхтяренка, кандидати дійсно непогані, але дуже різні. "Таке враження, що або різні люди приймали рішення щодо представників Донецької і Луганської області, або дійсно якісь 2 стратегії намагаються реалізувати одночасно через цю розширену групу", – сказав Діхтяренко.

Журналіст зазначив, що він радий за те, що Донецьку область представляє Сергій Гармаш і Денис Казанський. Саме вони будуть комунікаторами, з якими журналісти зможуть обговорювати те, що відбувається в Мінську, адже швидше це був 100% закритий процес.

"Від Луганської області трохи інша логіка і принципи. Один – лікар, якого дуже поважають на окупованій території, а інша людина – керівник ГО "Луганське земляцтво". Він не є таким публічним, як представники Луганської області і я не впевнений, що через них ми можемо якось комунікувати і просувати свої ідеї", – підсумував Діхтяренко.

Представники від Донбасу у ТКГ

Донецька область:

Сергій Гармаш – журналіст;

Денис Казанський – журналіст.

Луганська область: