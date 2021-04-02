Снес стеллу и въехал в клумбы под горсоветом: у троллейбуса в Черновцах отказали тормоза – видео
В Черновцах вечером 1 апреля произошло ДТП с сочлененным троллейбусом. Транспорт врезался в дерево, повредил стелу и наехал на клумбу рядом с городской ратушей. Предполагают, что у него отказали тормоза.
Источник:Общественное
Троллейбус двигался по улице Ивана Франко и выехал на центральную площадь города. Авария произошла в 19:57.
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На видео с камер наблюдения видно, что люди на тротуаре вовремя увидели транспорт. Поэтому они успели отбежать на безопасное расстояние, чтобы он их не снес.
Троллейбус снес дерево в Черновцах / Фото "Черновицкий луч"
В момент аварии внутри не было пассажиров. Водитель вышел из него и бежал рядом до момента столкновения с деревом. Никто в результате инцидента не пострадал.
Троллейбус после ДТП под ратушей Черновцов / Фото Общественное
Полиция начала расследование. Пока нет официальной версии о причинах аварии.
Момент аварии возле ратуши Черновцов: видео Татьяны Ильчук
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