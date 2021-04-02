В Черновцах вечером 1 апреля произошло ДТП с сочлененным троллейбусом. Транспорт врезался в дерево, повредил стелу и наехал на клумбу рядом с городской ратушей. Предполагают, что у него отказали тормоза.

Троллейбус двигался по улице Ивана Франко и выехал на центральную площадь города. Авария произошла в 19:57.

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На видео с камер наблюдения видно, что люди на тротуаре вовремя увидели транспорт. Поэтому они успели отбежать на безопасное расстояние, чтобы он их не снес.



Троллейбус снес дерево в Черновцах / Фото "Черновицкий луч"

В момент аварии внутри не было пассажиров. Водитель вышел из него и бежал рядом до момента столкновения с деревом. Никто в результате инцидента не пострадал.



Троллейбус после ДТП под ратушей Черновцов / Фото Общественное

Полиция начала расследование. Пока нет официальной версии о причинах аварии.

Момент аварии возле ратуши Черновцов: видео Татьяны Ильчук

Обратите внимание! В Луцке 25 марта троллейбус въехал в столб. У него разбилось лобовое стекло и деформировалась передняя часть корпуса. Это случилось возле торгового центра "Адреналин", который располагается на улице Карбышева.