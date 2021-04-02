У Чернівцях ввечері 1 квітня трапилася ДТП зі зчленованим тролейбусом. Транспорт врізався у дерево, пошкодив стелу та наїхав на клумби поряд із міською ратушею. Припускають, що в нього відмовили гальма.

Тролейбус рухався вулицею Івана Франка та виїхав на центральну площу міста. Аварія трапилася о 19:57.

До теми У Дніпрі задимівся тролейбус: всередині були пасажири – фото

Детальніше про подію

На відео із камер спостереження видно, що люди на тротуарі вчасно побачили транспорт. Тому вони встигли відбігти на безпечну відстань, щоб він їх не зніс.



Тролейбус зніс дерево в Чернівцях / Фото "Чернівецький промінь"

У момент аварії всередині не було пасажирів. Водій вийшов із нього та біг поряд до моменту зіткнення з деревом. Ніхто внаслідок інциденту не постраждав.



Тролейбус після ДТП під ратушею Чернівців / Фото Суспільне

Поліція почала розслідування. Наразі немає офіційної версії щодо причин аварії.

Момент аварії біля ратуші Чернівців: відео Тетяни Ільчук

Зверніть увагу! У Луцьку 25 березня тролейбус в'їхав у стовп. У нього розбилося лобове скло та деформувалась передня частина корпусу. Це трапилося біля торгового центру "Адреналін", який розташовується на вулиці Карбишева.