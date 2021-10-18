Об этом стало известно по информации СМИ. Пока официального подтверждения нет.

К теме Арестовали боевика, из-за которого оккупанты блокировали представителей ОБСЕ в Донецкой области

Как известно, выезд разблокировали, ведь сотрудники ОБСЕ согласились обсудить сложившуюся ситуацию. Они примут участие в переговорах.

Что этому предшествовало