Об этом стало известно по информации СМИ. Пока официального подтверждения нет.
К теме Арестовали боевика, из-за которого оккупанты блокировали представителей ОБСЕ в Донецкой области
Как известно, выезд разблокировали, ведь сотрудники ОБСЕ согласились обсудить сложившуюся ситуацию. Они примут участие в переговорах.
Что этому предшествовало
- Еще 13 октября на Донбассе задержали российского боевика Андрея Косяка. Он проводил разведку под прикрытием разминирования территории.
- Боевики после этого пригрозили, что откажутся от минского формата, если Косяка не отпустят.
- Впоследствии они решили протестовать против миссии ОБСЕ в Донецке. Таким образом показывали свое недовольство из-за задержания.
- В течение 15 – 16 октября представители миссии не могли выйти из здания. Уже 17 октября боевики еще и в Горловке заблокировали наблюдателей ОБСЕ.