Выехать можно, – в Днепропетровском облсовете заверили о работе блокпостов

Из любого города Днепропетровщины можно уехать. Дело в том, что все блокпосты работают.

Об этом рассказал Николай Лукашук – председатель Днепропетровского областного совета. По его словам, уехать можно из любого города области.

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Лукашук: Спасибо ВСУ за наше спокойствие

Как рассказал Лукашук, при выезде из города следует ждать пробок. "Возможны пробки, потому что проверяют документы", – пояснил он.

Руководитель Днепропетровского облсовета попросил выезжающих жителей отнестись к этому с пониманием. Следует показать документы, а также открыть машину для осмотра.

В общем, все дороги по области проездные. Я благодарю за наше спокойствие военным ВСУ,

– подчеркнул Лукашук.