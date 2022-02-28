Выехать можно, – в Днепропетровском облсовете заверили о работе блокпостов
28 февраля 2022 , 09:59Читати новину українською
Из любого города Днепропетровщины можно уехать. Дело в том, что все блокпосты работают.
Об этом рассказал Николай Лукашук – председатель Днепропетровского областного совета. По его словам, уехать можно из любого города области.
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Лукашук: Спасибо ВСУ за наше спокойствие
Как рассказал Лукашук, при выезде из города следует ждать пробок. "Возможны пробки, потому что проверяют документы", – пояснил он.
Руководитель Днепропетровского облсовета попросил выезжающих жителей отнестись к этому с пониманием. Следует показать документы, а также открыть машину для осмотра.
В общем, все дороги по области проездные. Я благодарю за наше спокойствие военным ВСУ,
– подчеркнул Лукашук.