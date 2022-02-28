Про це розповів Микола Лукашук – голова Дніпропетровської обласної ради. За його словами, виїхати можна з будь-якого міста області.

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Лукашук: Дякую ЗСУ за наш спокій

Як розповів Лукашук, при виїзді з міста варто чекати корків. "Можливі затори, тому що перевіряють документи", – пояснив він.

Очільник Дніпропетровської облради попросив мешканців, які виїжджатимуть, поставитись до цього з розумінням. Варто показати документи, а також відчинити машину для огляду.

Загалом усі дороги по області проїзні. Я дякую за наш спокій війсковим ЗСУ,

– наголосив Лукашук.