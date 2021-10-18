Вести Кремля: Ради Кадырова хотят отозвать Нобелевскую премию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин хочет ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира. Мол, ему не нравятся лица, которые на нее претендуют.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 18 октября – узнайте в программе.

Интересно Вести Кремля: Путин отправил Поклонскую в ссылку

Очки для армейцев

В России заявили, что солдаты получат очки дополненной реальности. Они якобы способны выводить на линзы полученные от командования сообщения.

Отдых в Госдуме

Депутат Анатолий Вассерман пожаловался на утренние заседания в Госдуме. Он предлагает собираться позже, чтобы было время отдохнуть.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 18 октября: смотрите видео