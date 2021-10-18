Вести Кремля: Ради Кадырова хотят отозвать Нобелевскую премию
18 октября 2021 , 21:02Читати новину українською
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Спикер Госдумы Вячеслав Володин хочет ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира. Мол, ему не нравятся лица, которые на нее претендуют.
О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 18 октября – узнайте в программе.
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Очки для армейцев
В России заявили, что солдаты получат очки дополненной реальности. Они якобы способны выводить на линзы полученные от командования сообщения.
Отдых в Госдуме
Депутат Анатолий Вассерман пожаловался на утренние заседания в Госдуме. Он предлагает собираться позже, чтобы было время отдохнуть.Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 18 октября: смотрите видео