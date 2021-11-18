Вєсті.UA: "Батькивщина" оборвала пуповину Разумкова и Зеленского

В "Батькивщине" объяснили, почему голосовали за отставку Дмитрия Разумкова. Там заявили, что помогли экс-спикеру "оборвать пуповину", соединявшую его с Владимиром Зеленским.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине на 18 ноября – читайте дальше.

Обратите внимание Будут и "слуги", и из "Батькивщины", – Разумков о составе своего межфракционного объединения

Пост Марченко для интеллектуалов

Оксана Марченко в очередной раз поделилась своими философскими мыслями с подписчиками в инстаграме, назвав их интеллектуалами. Жена Виктора Медведчука размышляла о квантовой физике и коте в ящике.

Шуфрич взял под контроль дело "Укрэксимбанка"

Нестор Шуфрич пообещал держать дело нападения в "Укрэксимбанке" на контроле комитета по свободе слова. Теперь главное, чтобы он не забыл взять на контроль дело Павла Шеремета и Георгия Гонгадзе, где годами не было прогресса.

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