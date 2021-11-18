Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 18 листопада – читайте далі.

Зверніть увагу Будуть і "слуги", і з "Батьківщини", – Разумков про склад свого міжфракційного об'єднання

Пост Марченко для інтелектуалів

Оксана Марченко вкотре поділилася своїми філософськими думками із підписниками в інстаграмі, назвавши їх інтелектуалами. Дружина Віктора Медведчука розмірковувала про квантову фізику та кота в шухляді.

Шуфрич взяв під контроль справу "Укрексімбанку"

Нестор Шуфрич пообіцяв тримати справу нападу "Укрексімбанку" на контролі комітету з питань свободи слова. Тепер найголовніше, щоб він не забув взяти на контроль справу Павла Шеремета і Георгія Гонгадзе, де роками не було прогресу.

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