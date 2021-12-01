Вєсті.UA: В ОПЗЖ восхитились "Единой Россией"

"Оппозиционная платформа – За жизнь" в очередной раз принялась восхвалять путинскую "Единую Россию", на этот раз – поздравила с 20-летним юбилеем. В то же время звучало это как так называемые северокорейские новости.

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Ринат Леонидович "собрал" компанию

Телеведущий Савик Шустер 22 ноября отмечал в Вильнюсе свой день рождения с известными личностями и политиками. В СМИ появилась информация, что одновременно со "звездной компанией" в Вильнюсе находился бизнесмен Ринат Ахметов.

Тимошенко получила "веселую картину"

Юлия Тимошенко 27 ноября отмечала день рождения. Глава фракции "Батькивщина" получила немало подарков, среди которых – "веселая картина". Речь идет об изображении нардепки в образе супервумен.

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