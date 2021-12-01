Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 1 грудня – читайте далі.
Зверніть увагу Я все поверну, – Кива відреагував на позбавлення наукового ступеня
Рінат Леонідович "зібрав" компанію
Телеведучий Савік Шустер 22 листопада святкував у Вільнюсі свій день народження з відомими особистостями та політиками. У ЗМІ з'явилась інформація, що одночасно з "зірковою компанією" у Вільнюсі перебував бізнесмен Рінат Ахметов.
Тимошенко отримала "веселу картину"
Юлія Тимошенко 27 листопада святкувала день народження. Голова фракції "Батьківщина" отримала чимало подарунків, серед яких – "весела картина". Мовиться про зображення нардепки в образі супервумен.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 1 грудня: дивіться відео