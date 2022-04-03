Выезд из Ирпеня закрывают для защиты от мародеров

Городские власти Ирпеня решили закрыть город на выезд. Все для того чтобы избежать разграблений.

На улицах круглосуточно работают полиция и взрывотехники. Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

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Приняли решение закрыть город на выезд и проверять абсолютно все выезжающие из Ирпеня машины,

– рассказал мэр.

То есть, будут проверять даже автомобили полицейских, пожарных и территориальной обороны.

Накануне в одной машине, которая ехала из Ирпеня, обнаружили ноутбуки, мобильные телефоны и другую технику. Маркушин заверил, что всех мародеров будут жестоко наказывать.

Заметим, Ирпень был освобожден от российских военных 28 марта. Местных жителей, которые выехали из города, призывают еще не возвращаться домой. Пока там нет коммуникации, а территории заминированы.

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