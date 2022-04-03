Наразі на вулицях цілодобово працюють поліція та вибухотехніки. Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

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Ухвалили рішення закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, які виїжджають з Ірпеня,

– розповів мер.

Тобто перевірятимуть навіть автомобілі поліцейських, пожежників та територіальної оборони.

Зауважимо, напередодні в одній машині, яка їхала з Ірпеня, виявили ноутбуки, мобільні телефони та іншу техніку. Маркушин запевнив, що усіх мародерів жорстоко каратимуть.

Зауважимо, Ірпінь звільнили від російських військових 28 березня. Місцевих мешканців, які виїхали з міста, закликають ще не повертатися додому. Адже наразі там немає комунікації, а території заміновані.

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