О выезде из Мариуполя рассказала его коренная жительница Мария. В пределах проекта 24 канала СВОИ девушка поделилась воспоминаниями о жизни в оккупации, пленении мужа-военного и убежищ на Закарпатье.

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Безопасно уехать помогли дети

Мария рассказала, что в конце марта на Володарской трассе было около 15 российских блокпостов. Сначала все было спокойно – оккупанты никого не трогали.

Волонтеры посадили Марию, ее сестру и детей на передние сиденья, чтобы российские военные видели, что в авто есть дети.

Но на нескольких точках я очень не понравилась русским военным. Они попросили документы и свидетельство о рождении ребенка. Как-то очень странно на меня смотрели,

– рассказала девушка.

Она отметила, что знала, что с телефона нужно удалить абсолютно все – чтобы ничего не связывало с военной тематикой.

"На самом деле я тогда не понимала, насколько это серьезно. Однако тогда другой военный сказал, что там дети и не надо нас трогать. То есть в каком-то смысле нас спасли дети, потому что если бы не они, то россияне могли бы многое найти", – добавила Мария.

По ее словам, дорога была довольно длительной – примерно 9 часов.

"Нас пугали, говорили, что мы не доедем, потому что 20 марта многие выезжали и многие из них не доехали. Что касается блокпостов, то, видимо, нам повезло. Они не очень придирались", – отметила девушка.

Мария заметила, что когда они уже выехали с подконтрольной оккупантам территории, начались украинские блокпосты.

"Там все вообще было хорошо, к нам очень хорошо относились, с пониманием", – подытожила девушка.

Любопытно! Оккупантам в Мариуполе верят не более 10% жителей города. Такая ситуация была до массированных бомбардировок и оккупации, такой показатель сохранился и сейчас.

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