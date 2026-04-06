Притула откровенно сказал, как относится к закону о выезде мужчин 18 – 22 за границу

Из-за разрешения на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет сектор экономики потерял определенное количество молодежи. Особенно это ощущается в сервисе. В частности, это гостинично-ресторанный бизнес, различное производство.

Общественный деятель, основатель БФ Сергея Притулы, волонтер Сергей Притула заметил 24 Каналу, что когда мужчины 40+ пошли воевать, им на замену бизнес привел молодых ребят. На них выделили время, деньги, они научились, получали работу, платили налоги.

"В результате этой инициативы определенная доля молодых мужчин сейчас за пределами страны. Я был сторонником того, чтобы объяснять молодежи этого возрастного сегмента, что страна просит вас быть внутри не для войны, а именно для экономики и работы. Этого никто не делал", – сказал он.

Что думает молодежь?

Сергей Притула рассказал, что регулярно общается с молодежью в разных уголках Украины. Он спрашивает у них, что они думают об этой инициативе. Молодежь по-своему трактует такое решение.

Они трактуют ее как возможность. Буквально 1 – 2 человека поставили под сомнение правильность этого решения. Другие сказали, что если эти люди могут выехать за границу, получить там лучшие практики и вернуться в Украину, то это круто. Дискуссионным остается вопрос, сколько их вернется и с какими практиками. Но я транслирую то, что слышу от молодежи,

– добавил волонтер.

