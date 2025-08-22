Это вопрос дискуссионный, – Вениславский о выезде за границу 22-летних мужчин
- В Верховной Раде будут обсуждать законопроект, позволяющий выезд мужчин до 22 лет за границу без дополнительных условий во время военного положения.
- Вопрос о выезде 23-летних мужчин остается дискуссионным и требует согласования с военными и возможных изменений в текст перед вторым чтением.
- Ожидается, что законопроект рассмотрят в сентябре.
В Верховной Раде могут обсудить новые правила выезда мужчин за границу на время действия военного положения. Инициатива предусматривает разрешение на выезд до 22 лет, однако вопрос о 23-летних остается неопределенным.
О ситуации с законопроектом рассказал народный депутат Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина, передает 24 Канал.
Кому из мужчин могут разрешить выезжать из Украины?
Федор Вениславский объяснил детали законопроекта №13685, который касается выезда мужчин из Украины. По его словам, ограничения могут ввести для тех, кому в этом году исполняется 23 года.
Зато мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут выезжать за границу без дополнительных условий, например справок об обучении или других оснований.
Мы понимаем, что может быть мобилизован человек в 25 лет. Значит те, которым в этом году исполняется 23, а в следующем 24 – им можно ограничить свободу передвижения. А остальным – нельзя. Пока человеку не исполняется 23 года, он может свободно передвигаться,
– пояснил нардеп.
В то же время Вениславский отметил, что вопрос о 23-летних является дискуссионным и будет зависеть от позиции военных и изменений в текст Закона перед вторым чтением.
Ожидается, что Рада может рассмотреть этот законопроект уже в сентябре. По словам депутата, поддержка инициативы среди политических сил есть, ведь дискуссии на эту тему продолжаются еще с начала года.
Что известно об инициативе?
12 августа президент Зеленский поручил правительству разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте до 22 лет во время военного положения.
Позже премьер-министр Юлия Свириденко уточнила, что принятие такого решения не потребует изменений в законодательстве и будет осуществлено на уровне Кабмина.
- 22 августа в Верховной Раде появился законопроект об изменении правил выезда из Украины для призывников из Украины для призывников и военнообязанных. Текст документа не обнародовали, но потом стало известно, что он действительно касается вышеуказанной инициативы.