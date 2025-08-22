В Верховной Раде могут обсудить новые правила выезда мужчин за границу на время действия военного положения. Инициатива предусматривает разрешение на выезд до 22 лет, однако вопрос о 23-летних остается неопределенным.

О ситуации с законопроектом рассказал народный депутат Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина, передает 24 Канал.

Смотрите также Резерв+ добавил оплату штрафов за нарушение воинского учета

Кому из мужчин могут разрешить выезжать из Украины?

Федор Вениславский объяснил детали законопроекта №13685, который касается выезда мужчин из Украины. По его словам, ограничения могут ввести для тех, кому в этом году исполняется 23 года.

Зато мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут выезжать за границу без дополнительных условий, например справок об обучении или других оснований.

Мы понимаем, что может быть мобилизован человек в 25 лет. Значит те, которым в этом году исполняется 23, а в следующем 24 – им можно ограничить свободу передвижения. А остальным – нельзя. Пока человеку не исполняется 23 года, он может свободно передвигаться,

– пояснил нардеп.

В то же время Вениславский отметил, что вопрос о 23-летних является дискуссионным и будет зависеть от позиции военных и изменений в текст Закона перед вторым чтением.

Ожидается, что Рада может рассмотреть этот законопроект уже в сентябре. По словам депутата, поддержка инициативы среди политических сил есть, ведь дискуссии на эту тему продолжаются еще с начала года.

Что известно об инициативе?