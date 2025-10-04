Выезд мужчин в возрасте 18 – 22: в Раде объяснили, как это влияет на мобилизацию
- Мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешено выезжать из Украины, что не повлияет на мобилизацию, поскольку мобилизационный возраст начинается с 25 лет.
- Нардеп Вениславский считает, что молодые мужчины, которые получают образование за рубежом, в будущем вернутся, чтобы восстанавливать страну.
Мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно разрешено выезжать из Украины. В Верховной Раде считают, что принятое решение не повлияет на мобилизацию и не представляет угрозы безопасности.
Об этом на брифинге сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает 24 Канал.
Чем грозит Украине выезд молодежи?
По словам нардепа, разрешение на выезд мужчин в возрасте 18 – 22 года не повлияет на мобилизацию в Украине. Также Федор Вениславский напомнил, что мобилизационный возраст начинается с 25 лет, поэтому разрешение на выезд молодежи за границу не ставит под угрозу оборонную сферу.
Вениславский заверил, что молодые мужчины, которые получают образование или опыт за рубежом, в будущем вернутся и будут помогать восстанавливать страну.
Поэтому в этом каких-то угрожающих масштабов, которые бы угрожали именно сектору безопасности и обороны, точно нет. И на экономические процессы – я тоже не думаю, что это будет иметь какое-то очень большое негативное влияние,
– сказал нардеп.
В Раде добавили, что уже через полгода или год можно будет оценить, правильным ли было решение о разрешении, в частности, сколько людей вернулось после выезда.
Какие уже есть последствия выезда молодежи из Украины?
Польская пограничная служба сообщила, что за месяц в страну въехало более 56 тысяч украинцев в возрасте 18 – 22 лет. В то же время из Польши выехало более 19 тысяч человек этой возрастной группы.
Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее объяснял в комментарии 24 Каналу, что украинские пограничники не ведут учет по возрастным категориям.
Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что из-за выезда молодежи стоит открыть границы для мигрантов из стран Азии. Он предполагает, что демографическая ситуация в Украине может существенно ухудшиться.