Мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно разрешено выезжать из Украины. В Верховной Раде считают, что принятое решение не повлияет на мобилизацию и не представляет угрозы безопасности.

Об этом на брифинге сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает 24 Канал.

Чем грозит Украине выезд молодежи?

По словам нардепа, разрешение на выезд мужчин в возрасте 18 – 22 года не повлияет на мобилизацию в Украине. Также Федор Вениславский напомнил, что мобилизационный возраст начинается с 25 лет, поэтому разрешение на выезд молодежи за границу не ставит под угрозу оборонную сферу.

Вениславский заверил, что молодые мужчины, которые получают образование или опыт за рубежом, в будущем вернутся и будут помогать восстанавливать страну.

Поэтому в этом каких-то угрожающих масштабов, которые бы угрожали именно сектору безопасности и обороны, точно нет. И на экономические процессы – я тоже не думаю, что это будет иметь какое-то очень большое негативное влияние,

– сказал нардеп.

В Раде добавили, что уже через полгода или год можно будет оценить, правильным ли было решение о разрешении, в частности, сколько людей вернулось после выезда.

Какие уже есть последствия выезда молодежи из Украины?