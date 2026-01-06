Выезд мужчин за границу с 1 января 2026 года: что изменилось

С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу обновленные правила выезда мужчин за границу. Прежде всего изменения касаются граждан в возрасте от 23 до 60 лет, которые работают в сфере медиа, стратегических и информационных коммуникаций. Для других категорий мужчин – действующие нормы.

Новые правила предусматривают упрощенный механизм краткосрочного выезда для отдельных профессиональных групп, а также уточняют перечень документов, необходимых для пересечения границы. 24 Канал собрал главные правила и условия для мужчин, которые хотят пересечь границу.

Кто из мужчин может выехать за границу?

С 1 января 2026 года мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, которые работают в сфере медиа, стратегических и информационных коммуникаций, смогут получить разрешение на выезд за границу сроком до 60 дней.

У Госпогранслужбе отмечают, что основанием для этого станет письмо от Государственного комитета телевидения и радиовещания с указанием цели поездки, дат выезда и возвращения, а также пункта пропуска.

Без ограничений могут выезжать мужчины в возрасте от 18 до 22 лет и старше 60 лет.

Мужчины в возрасте 23 – 60 лет имеют право пересекать границу только при наличии законных оснований:

по состоянию здоровья,

семейным обстоятельствам,

для обучения,

профессиональной деятельности,

волонтерской помощи ВСУ.

Какие документы для этого нужны?

Для выезда за границу необходимо иметь загранпаспорт и военно-учетный документ – в бумажной или электронной форме. Для представителей медиа и стратегических коммуникаций дополнительно нужны письмо от Госкомтелерадио и приглашение от иностранной организации с переводом на украинский язык.

Также с октября 2025 года для пересечения границ ЕС действует цифровая система Entry/Exit System (EES), которая предусматривает биометрическую регистрацию: фото лица, отпечатки пальцев и фиксацию данных поездки.

Отсутствие необходимых документов или несоответствия в учетных данных могут стать основанием для отказа в выезде.

