Выезд мужчин за границу с 1 января 2026 года: что изменилось
- С 1 января 2026 года мужчины в возрасте от 23 до 60 лет в сфере медиа и стратегических коммуникаций смогут выезжать за границу на срок до 60 дней с разрешением на основе письма от Госкомтелерадио.
- Для выезда необходимы загранпаспорт, военно-учетный документ, письмо от Госкомтелерадио, приглашение от иностранной организации, а с октября 2025 года также регистрация в системе EES.
С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу обновленные правила выезда мужчин за границу. Прежде всего изменения касаются граждан в возрасте от 23 до 60 лет, которые работают в сфере медиа, стратегических и информационных коммуникаций. Для других категорий мужчин – действующие нормы.
Новые правила предусматривают упрощенный механизм краткосрочного выезда для отдельных профессиональных групп, а также уточняют перечень документов, необходимых для пересечения границы. 24 Канал собрал главные правила и условия для мужчин, которые хотят пересечь границу.
Кто из мужчин может выехать за границу?
С 1 января 2026 года мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, которые работают в сфере медиа, стратегических и информационных коммуникаций, смогут получить разрешение на выезд за границу сроком до 60 дней.
У Госпогранслужбе отмечают, что основанием для этого станет письмо от Государственного комитета телевидения и радиовещания с указанием цели поездки, дат выезда и возвращения, а также пункта пропуска.
Без ограничений могут выезжать мужчины в возрасте от 18 до 22 лет и старше 60 лет.
Мужчины в возрасте 23 – 60 лет имеют право пересекать границу только при наличии законных оснований:
- по состоянию здоровья,
- семейным обстоятельствам,
- для обучения,
- профессиональной деятельности,
- волонтерской помощи ВСУ.
Какие документы для этого нужны?
Для выезда за границу необходимо иметь загранпаспорт и военно-учетный документ – в бумажной или электронной форме. Для представителей медиа и стратегических коммуникаций дополнительно нужны письмо от Госкомтелерадио и приглашение от иностранной организации с переводом на украинский язык.
Также с октября 2025 года для пересечения границ ЕС действует цифровая система Entry/Exit System (EES), которая предусматривает биометрическую регистрацию: фото лица, отпечатки пальцев и фиксацию данных поездки.
Отсутствие необходимых документов или несоответствия в учетных данных могут стать основанием для отказа в выезде.
Что известно об изменениях в мобилизации в 2026 году?
С 1 января в Украине ужесточили требования к мобилизации мужчин в возрасте 25–60 лет без военного опыта и 18–60 лет с опытом службы. Также это касается лиц, которых повторная военно-врачебная комиссия признает годными к службе.
Отдельные мобилизационные процедуры переводят в цифровой формат с использованием электронного Резерв ID. Кабинет Министров запускает экспериментальный проект автоматической постановки на воинский учет призывников и резервистов.
Министерство экономики Украины ввело обновленные требования к бронированию предприятий, в частности относительно уровня средней заработной платы. Компании с более 50 работниками должны обеспечить зарплату минимум вдвое выше средней по стране, а предприятия с 20 – 49 сотрудниками - втрое выше.