Как выехать из Украины во время мобилизации с 1 марта: объяснение адвоката

Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации как минимум до 4 мая 2026 года. В то же время с марта будут действовать обновленные правила проверки данных военнообязанных, в том числе при пересечении границы.

Все детали о выезде за границу для военнообязанных объяснила адвокат Виолетта Монастырская для "Фактов".

Что изменится для военнообязанных, которые хотят выехать за границу в марте?

С начала марта сохраняются ограничения на выезд из Украины для военнообязанных мужчин, которые были введены во время военного положения.

В то же время для некоторых категорий граждан процедура пересечения границы стала проще. Речь идет не об отмене ограничений, а об уменьшении бюрократии для тех, кто имеет законные основания для выезда.

По словам адвоката, с 2026 года пограничники активнее используют государственные электронные реестры для проверки информации. В частности, проверяются данные о воинском учете, наличии инвалидности, статуса многодетного отца или бронирования от мобилизации. Если отсрочка или бронирование внесены в электронную систему, пограничная служба может увидеть эти данные непосредственно в реестре. Благодаря этому гражданам во многих случаях не нужно предоставлять большой пакет бумажных справок.

Такие изменения должны упростить прохождение пограничного контроля и одновременно усилить проверку информации о военнообязанных гражданах.

Что нужно о мобилизации в 2026 году?