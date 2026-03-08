Как выехать из Украины во время мобилизации с 1 марта: объяснение адвоката
- С марта сохраняются ограничения на выезд для военнообязанных мужчин, но процедура стала проще для тех, кто имеет законные основания для выезда.
- Пограничники активнее используют электронные реестры для проверки данных о воинском учете, инвалидность, статус многодетного родителя или бронирование от мобилизации.
Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации как минимум до 4 мая 2026 года. В то же время с марта будут действовать обновленные правила проверки данных военнообязанных, в том числе при пересечении границы.
Все детали о выезде за границу для военнообязанных объяснила адвокат Виолетта Монастырская для "Фактов".
Что изменится для военнообязанных, которые хотят выехать за границу в марте?
С начала марта сохраняются ограничения на выезд из Украины для военнообязанных мужчин, которые были введены во время военного положения.
В то же время для некоторых категорий граждан процедура пересечения границы стала проще. Речь идет не об отмене ограничений, а об уменьшении бюрократии для тех, кто имеет законные основания для выезда.
По словам адвоката, с 2026 года пограничники активнее используют государственные электронные реестры для проверки информации. В частности, проверяются данные о воинском учете, наличии инвалидности, статуса многодетного отца или бронирования от мобилизации. Если отсрочка или бронирование внесены в электронную систему, пограничная служба может увидеть эти данные непосредственно в реестре. Благодаря этому гражданам во многих случаях не нужно предоставлять большой пакет бумажных справок.
Такие изменения должны упростить прохождение пограничного контроля и одновременно усилить проверку информации о военнообязанных гражданах.
Что нужно о мобилизации в 2026 году?
В 2026 году наличие бронирования или отсрочки не освобождает от получения повестки, которая может касаться различных вопросов, таких как уточнение данных. Игнорирование документа может привести к штрафу или объявлению в розыск, поэтому важно явиться в ТЦК и предъявить соответствующие документы.
Минобороны Украины готовит реформу мобилизации с целью устранения накопившихся проблем и повышения законности и прозрачности процесса. Реформа может включать привлечение большего количества иностранных добровольцев для службы в армии Украины.
Важно, что в приложении Резерв+ появилась новая отметка. Отметка "ВОС-999" в приложении Резерв+ указывает на военно-учетную специальность для тех, кто не проходил военную службу или учебные сборы. Эта отметка нужна для информации о количестве лиц, которые должны пройти базовую военную подготовку во время мобилизации, но не требует дополнительных действий от пользователей.