Кто из мужчин может выезжать за границу в 2024 году: перечень

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут пересекать государственную границу Украины во время действия военного положения Однако есть и исключения.

Да, есть те граждане, которые имеют право выехать из страны. В частности, речь идет о тех, кто имеет отсрочку от мобилизации.

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Кто может пересекать границу

По закону для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет выезд за пределы Украины запрещен. Впрочем, пересечь государственную границу могут мужчины, которые на законных основаниях освобождены от прохождения военной службы или же имеют отсрочку от мобилизации во время призыва.

Так, перечень таких категорий лиц указано в части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке". Среди всего, право на отсрочку в октябре 2024 года имеют следующие:

люди с инвалидностью всех групп;

лица, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей в случае отсутствия задолженности по алиментам);

студенты дневной или дуальной формы, которые получают уровень образования выше предыдущего;

студенты или курсанты для прохождения летной практики;

лица, которые содержат несовершеннолетнего ребенка (детей) с любой группой инвалидности;

лица, которые содержат совершеннолетнего ребенка (детей) с 1 или 2 группой инвалидности;

родители несовершеннолетнего ребенка (детей), если второй из родителей является военнослужащим;

лица, на содержании которых находятся тяжелобольные дети, но которым не назначена группа инвалидности;

лица, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей), если второй родитель умер, пропал без вести, отбывает наказание или лишен прав на ребенка;

мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести.

Чтобы получить отсрочку необходимо обратиться в ТЦК и СП с заявлением в произвольной форме и приложить документы, подтверждающие факт права на отсрочку от призыва. Получив ее, можно выехать за пределы Украины.

Важно. При пересечении государственной границы нужно иметь документальное подтверждение наличия отсрочки. Возвращение в Украину должно быть до окончания срока действия отсрочки, пока ее предоставляют на срок от 3 до 6 месяцев, после чего нужно ее продлевать.