Так, є ті громадяни, які мають право виїхати з країни. Зокрема, йдеться про тих, хто має відстрочку від мобілізації.

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Хто може перетинати кордон

Згідно із законом для чоловіків віком від 18 до 60 років виїзд за межі України заборонено. Втім, перетнути державний кордон можуть чоловіки, які на законних підставах звільнені від проходження військової служби або ж мають відстрочку від мобілізації під час призову.

Так, перелік таких категорій осіб зазначено в частині першій статті 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку". Серед усього, право на відстрочку у жовтні 2024 року мають наступні:

люди з інвалідністю всіх груп;

особи, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей у разі відсутності заборгованості за аліментами);

студенти денної або дуальної форми, які здобувають рівень освіти вищий за попередній;

студенти або курсанти для проходження льотної практики;

особи, які утримують неповнолітню дитину (дітей) з будь-якою групою інвалідності;

особи, які утримують повнолітню дитину (дітей) з 1 або 2 групою інвалідності;

батьки неповнолітньої дитини (дітей), якщо другий з батьків є військовослужбовцем;

особи, на утриманні яких перебувають важкохворі діти, але яким не призначена група інвалідності;

особи, які самостійно виховують дитину (дітей), якщо другий з батьків помер, пропав безвісти, відбуває покарання або позбавлений прав на дитину;

чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти.

Аби отримати відстрочку необхідно звернутися до ТЦК та СП із заявою в довільній формі та додати документи, що підтверджують факт права на відстрочку від призову. Отримавши її, можна виїхати за межі України.

Важливо. При перетині державного кордону потрібно мати документальне підтвердження наявності відстрочки. Повернення в Україну має бути до закінчення строку дії відстрочки, наразі її надають на термін від 3 до 6 місяців, після чого потрібно її подовжувати.