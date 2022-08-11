Выезд мужчин за границу во время военного положения: выбор у вас небольшой

Вот сейчас один из немногих случаев, когда "включаю дипломата" и буду пробовать так написать, чтобы никого не обидеть.

Вопрос о целесообразности/нецелесообразности создания возможности некоторым дополнительным категориям мужчин выезжать на длительное время из Украины во время военного положения – на слуху.

Поднималось оно и на последнем заседании фракции "Слуги народа". Решили в ближайшее время обсудить его подробно и принять какое-то внутреннее решение. Обсуждение инициировали те, кто "за".

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Сложный вопрос

Для меня это совсем непростой вопрос... Это непростая ситуация, когда ты должен решать судьбы других людей, колеблясь между тем, что говорит сердце и разум. Зато почитал я некоторые идеи, которые не ожидал и не хотел бы слышать вообще.

Меня откровенно возмущают комментарии (не комментаторы) о том, что "а зачем вообще идти на ту войну, если я всю жизнь платил налоги на оборону"? Это умело посеянный врагом и видоизмененный с 2014 года лозунг – "это не твоя война", "это война политиков", "пусть олигархи воюют". Есть много других вариантов, вплоть до "я всю жизнь платил налоги, с которых удерживали армии солдат, так что теперь пора им отрабатывать мои деньги".

Дистанцироваться от этой войны не получится. Спрятаться или убежать можно и не на территории Украины. Дистанцироваться – нет. Кровавые события, происходящие в Украине, являются следствием решений, которые принимались не в нашей стране.

Масштаб и форма вторжения таковы, что регулярная армия и спецслужбы (в том виде, в каком они существуют в мирное время) неспособны противодействовать угрозам. Все, что происходит с мобилизацией в Украине, продиктовано логикой войны, а не мирного времени.

В целом даже Конституция Украины в первом же абзаце статьи 17 четко определяет, что "защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности ... дело всего Украинского народа".

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Выбор небольшой

Вооруженные силы – это только инструмент выполнения этой задачи. И этот инструмент может серьезно перенастраиваться в зависимости от ситуации. И сейчас в секторе безопасности и обороны работает, по меньшей мере, в четыре раза больше людей, чем в мирный период. Но численность нашего сектора безопасности и обороны в период войны – все равно меньше численности российского в мирный период. Это однозначный сигнал, что каждый из нас должен быть готов быть отмобилизован в ряды Вооруженных сил Украины.

Лозунги о том, что я платил налоги, чтобы не воевать, не работают. Как мы видим, россия без всяких сантиментов мобилизует мужчин на временно оккупированных территориях Украины. Поэтому выбор у вас невелик – либо быть готовым воевать за свою страну, либо приготовиться воевать против нее.

Украинское государство пытается быть ответственным перед своими гражданами, вынужденными защищать нашу страну. Эта ответственность реализуется и посредством определенных правовых решений, позволяющих брать в руки и пользоваться оружием, и посредством социальной политики – значительные выплаты нашим защитникам, защита раненых, поддержка семей погибших и т.д.

Даже с мобилизацией Украина ведет себя взвешенно и ответственно. Нет паники и желания забрать всех в армию. Отмобилизовано столько, сколько мы с вами можем себе позволить с точки зрения и военной достаточности и нашей способности их содержать.

Я, конечно, говорю об уровне политики. На уровне выполнения принятых решений проблем более чем достаточно. Есть достаточно случаев коррупции, есть непрофессионализм и неспособность отдельных исполнителей, есть негодяи, которые пытаются избежать выполнения своей обязанности защищать страну, предатели. И среди депутатов, и среди бизнесменов, и среди "обычных людей". Да, достаточно проблем и в ВСУ, которые иногда представляют лица, являющиеся олицетворением худших советских практик.

Все это есть, и все это очень болезненно и неприятно. Все это должно быть и чаще всего объектом внимания правоохранительных органов, общественного осуждения и так далее. Но…

Ни одна из проблем, существующих в правительстве, в армии или еще где-то, ничего не меняет относительно нашей обязанности и необходимости оборонять страну. Наши обязанности не могут переводиться на других. Не может страна в войне иметь около миллиона граждан, которые каким-то образом избежали воинского учета. Не может быть так, что все радостно пользуются возможностями и правами, предоставляемыми Конституцией и реализуемыми правительством, но при этом избегают обязанностей.

Это и будет для меня основным критерием, когда дело дойдет до голосования за вопрос предоставлять ли большему количеству граждан Украины возможность уезжать за границу.

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