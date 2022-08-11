Питання про доцільність/недоцільність створення можливості деяким додатковим категоріям чоловіків виїжджати на тривалий час з України під час воєнного стану – на слуху.

Порушувалось воно і на останньому засіданні фракції "Слуги народу". Вирішили найближчим часом обговорити його детально і прийняти якесь внутрішнє рішення. Обговорення ініціювали ті, хто "за".

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Складне питання

Для мене це зовсім непросте питання... Це непроста ситуація, коли ти мусиш вирішувати долі інших людей, коливаючись між тим, що каже серце і розум. Зате почитав я деякі ідеї, які не сподівався і не хотів би чути взагалі.

Мене відверто обурюють коментарі (не коментатори) про те, що "а чого взагалі йти на ту війну, якщо я все життя платив податки на оборону"? Це уміло посіяне ворогом і видозмінене з 2014 року гасло – "це не твоя війна", "це війна політиків", "нехай олігархи воюють". Є багато інших варіантів, аж до "я все життя платив податки, з яких утримували армії солдат, то ж тепер час їм відпрацьовувати мої гроші".

Дистанціюватися від цієї війни не вийде. Сховатися чи втекти можна та й то не на території України. Дистанціюватися – ні. Криваві події, що відбуваються в Україні, є наслідком рішень, що ухвалювалися не в нашій країні.

Масштаб і форма вторгнення такі, що регулярна армія і спецслужби (у тому вигляді, в якому вони існують в мирний час) нездатні протидіяти загрозам. Все, що відбувається з мобілізацією в Україні продиктовано логікою війни, а не мирного часу.

Загалом навіть Конституція України у першому ж абзаці статті 17 чітко визначає, що "захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є ... справою всього Українського народу".

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Вибір невеликий

Збройні сили – це лише інструмент виконання цього завдання. І цей інструмент може серйозно перенастроюватися залежно від ситуації. І зараз в секторі безпеки й оборони працює щонайменше в чотири рази більше людей, ніж в мирний період. Але чисельність нашого сектору безпеки й оборони в період війни – все одно менша за чисельність російського в мирний період. Це однозначний сигнал, що кожен з нас має бути готовий бути відмобілізований до лав Збройних Сил України.

Гасла про те, що я платив податки, щоб не воювати, не працюють. Як ми бачимо, росія без будь-яких сентиментів мобілізує чоловіків на тимчасово окупованих територіях України. Тому вибір у вас невеликий – або бути готовим воювати за свою країну, або приготуватися воювати проти неї.

Українська держава намагається бути відповідальною перед своїми громадянами, які змушені обороняти нашу країну. Ця відповідальність реалізується й у вигляді певних правових рішень, що дозволяють брати в руки й користуватися зброєю, і у вигляді соціальної політики – значні виплати нашим оборонцям, захист поранених, підтримка сімей загиблих тощо.

Навіть з мобілізацією Україна поводиться виважено і відповідально. Немає паніки й бажання забрати усіх до війська. Відмобілізовано стільки, скільки усі ми з вами можемо собі дозволити з точки зору і військової достатності й нашої здатності їх утримувати.

Я, звичайно, говорю про рівень політики. На рівні виконання ухвалених рішень, проблем більш ніж достатньо. Є достатньо випадків корупції, є непрофесійність і нездатність окремих виконавців, є негідники, які намагаються уникнути виконання свого обов'язку обороняти країну, є зрадники. І серед депутатів, і серед бізнесменів, і серед "звичайних людей". Так, достатньо проблем і в ЗСУ, які подекуди представляють особи, що є уособленням найгірших радянських практик.

Все це є, і все це дуже болюче та неприємне. Все це має бути й найчастіше є об'єктом уваги правоохоронних органів, суспільного осуду і так далі. Але…

Жодна з проблем, що існують в уряді, у війську чи ще десь, нічого не змінюють щодо нашого обов'язку і потреби обороняти країну. Наші обов'язки не можуть перекладатися на інших. Не може країна у війні мати близько мільйона громадян, які в якийсь спосіб уникли військового обліку. Не може бути так, що усі радо користуються можливостями й правами, що надає Конституція і реалізує уряд, але при цьому уникають обов'язків.

Це і буде для мене основним критерієм, коли справа дійде до голосування за питання чи надавати більшій кількості громадян України можливість виїжджати закордон.

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