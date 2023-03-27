Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал 24 Канала, как спортсмены могут выезжать за границу.

Интересно Отказ в выезде после скандалов: юрист сказал, что артисту следует сделать, чтобы уехать за границу

Выезд спортсменов за границу

Спортсмены и тренеры имеют право на выезд для участия в:

официальных соревнованиях,

тренировочном собрании.

Разрешения на выезд дает профильное министерство.

Стоит отметить, что скандалы по выезду происходили не только с артистами. В частности, на тренировочном собрании украинских футбольных клубов были замечены люди, не имеющие прямого отношения к командам, однако почему-то получили возможность выехать за пределы Украины.

Стоит прочесть Могут ли выехать за границу лица с двойным гражданством: ответ юриста

Какие категории мужчин могут уехать за границу во время войны

Постановление правительства от 27 января 1995 г. № 57 определяет:

порядок и правила пересечения государственной границы во время войны;

категории граждан, которые могут это делать.

По словам Юрчака, в нее постоянно вносятся изменения и дополнения. Пока же за границу в условиях военного положения могут выезжать: