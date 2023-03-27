Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів 24 Каналу, як спортсмени можуть виїжджати за кордон.

Цікаво Відмова у виїзді після скандалів: юрист сказав, що артисту слід зробити, щоб виїхати за кордон

Виїзд спортсменів за кордон

Спортсмени та тренери мають право на виїзд для участі в:

офіційних змаганнях,

тренувальних зборах.

Дозволи на виїзд дає профільне міністерство.

Варто зауважити, що скандали щодо виїзду ставалися не лише з артистами. Зокрема, на тренувальних зборах українських футбольних клубів були помічені люди, які не мають прямого відношення до команд, проте, чомусь отримали можливість виїхати за межі України.

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Які категорії чоловіків можуть виїхати за кордон під час війни

Постанова уряду від 27 січня 1995 року № 57 визначає:

порядок і правила перетину державного кордону під час війни;

категорії громадян, які можуть це робити.

За словами Юрчака, до неї постійно вносяться зміни та доповнення. Наразі ж за кордон в умовах воєнного стану можуть виїжджати: