Про це 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак. Деякий час все було ніби добре. Однак взимку почалися скандали – деякі українські артисти не повернулися вчасно, а хтось виїздив з однією метою, а насправді знімав відеокліпи для російських посібників агресії.

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Мінкульт почали критикувати через втечу деяких артистів

Серія скандалів дала підстави говорити не лише про безвідповідальність деяких артистів, але й про те, що під егідою Міністерства культури виникла шпарина для втечі за кордон.

На жаль, не всі розуміють, коли держава дає можливість робочого відрядження за кордон, треба обов'язково повертатися. Ми мали прикрий приклад, коли Міністерство культури надало дозвіл у грудні — шестеро людей поїхали представляти країну як артисти. На жаль, вони не повернулися до України. Мало того, нахабно починають коментувати та викладати у соцмережі, що вони такі розумні, що хтось має воювати,

– зазначив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Також жорстко почали критикувати міністра культури Олександра Ткаченко і все його відомство. Чиновники заходились закручувати гайки та в якийсь момент взагалі заборонили виїзд мало не всім артистам.

"Наразі МКІП підготовлено та подано на затвердження Уряду більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків", – зазначили у Мінкульті.

Внаслідок такої ініціативи були зірвані гастролі та графіки в багатьох артистів, які дійсно займаються збором пожертв для ЗСУ. Митці беззаперечно повинні мати право на виїзд, однак такі поїздки повинні чітко контролюватися.

Наразі уряд над цим працює, проте такі зміни повинні стосуватися не лише діячів культури, мистецтва чи журналістів, а й спортсменів і волонтерів. На думку Владислава Юрчака, законодавство потрібно удосконалювати, зокрема:

Встановити чіткі критерії для пропуску таких осіб за кордон, які повинні підтверджуватися документально;

Зобов’язати відповідних осіб вести звітність від таких поїздок;

Встановити спеціальні норми для відповідальності відповідних осіб за перевищення строків перебування за кордоном, неповернення чи невідповідність поїздки меті, що була зазначена у дозволі.

Тільки через чітке врегулювання цієї сфери можна буде знизити рівень напруги, що склався у суспільстві.

Що мають надати артисти, щоб отримати дозвіл на виїзд

підтвердження, що в їхніх організаціях ведеться військовий облік;

контракти — для чого виїжджають;

звіт про збір коштів (після повернення);

звіт за підсумками промо- або культурної дипломатії (після повернення).

Зверніть увагу! 14 березня міністр культури Олександр Ткаченко оголосив, що рішення є й українським артистам дозволять виступати за кордоном. Але вимоги щодо цих поїздок стануть жорсткішими. Зокрема, відтепер виїзд не може тривати понад 60 днів.