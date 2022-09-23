После отмены выезда студенты иностранных вузов митингуют на границе: в ГПСУ отреагировали

Украинских студентов-мужчин, которые учатся в иностранных вузах, не выпускают за границу. Тысячи студентов не могут уехать и начать учебный год.

В среду, 21 сентября, украинские студенты, которых не выпускают на обучение за границу, устроили акцию протеста на КПП "Шегини". Собралось несколько десятков тех, кого не выпустили за границу.

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Студенты будут протестовать дальше

На акцию позвали журналистов. Студенты хотят максимальной огласки этой проблемы. Ведь учебный год в иностранных вузах стартовал, а они не могут его начать.

Студенты также намерены повторить протест. Некоторые штурмуют КПП уже в 8-й раз. В студенческих пабликах всех желающих активно просят поддержать акцию на КПП.

Что говорят пограничники

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона рассказал, что студенты действительно по закону не подпадают под мобилизацию.

Но согласно правилам пересечения границы, утвержденным постановлением правительства номер 57, категория студентов также не подпадает под пропуск. Речь идет о мужчинах-гражданах Украины от 18 до 60 лет. Поскольку в целом для них запрещено пересечение границы, а постановление Кабмина аргументирует те исключения, кому все же можно пересекать границу во время военного положения,

– объяснил Демченко.

По его словам, студенты под эти исключения не попадают. Чтобы их выпустили, должны внести изменения в порядок пересечения границы. Должны быть прописаны исключения, кому все же из категорий студентов можно пересекать границу.

Почему студентам невозможно уехать

В соответствии с законом "О мобилизации и мобилизационной подготовке" соискатели профессионального высшего и высшего образования, то есть студенты, аспиранты, аспиранты-стажеры, обучающиеся на дневной или дуальной форме обучения, не подпадают под призыв. Но заграницу могут выехать те, кто учится в иностранных вузах.

Но со временем в ГПСУ отметили, что во время действия военного положения в Украине украинские мужчины-студенты, получающие образование в иностранных вузах, не будут иметь возможность покидать страну. Военное руководство страны соответствующее разрешение отменило еще 14 сентября. Ограничения ввели из-за массовых подделок документов, которыми пытались воспользоваться студенты-мужчины.

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