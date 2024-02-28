Может ли выехать за границу мужчина, жена которого имеет инвалидность II группы

Адвокат объяснил, какой перечень документов необходим для выезда мужчины за пределы Украины. Также он рассказал, может ли из страны выехать военнообязанный, жена которого имеет инвалидность.

Адвокат Андрей Межирицкий объяснил, может ли выехать за границу мужчина, у которого жена имеет II группу инвалидности.

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Какие документы нужны мужчине для выезда за границу: разъяснение адвоката

Межирицкий сообщил, что инвалидность жены является основанием для получения отсрочки и она дает право на выезд из страны.

При прохождении паспортного контроля такому мужчине необходимо иметь:

паспорта для выезда за границу (свой и жены);

оригинал свидетельства о браке;

пенсионное удостоверение жены, в котором указана группа и причина инвалидности,

военно-учетный документ.

Так, по словам адвоката, мужу нужно иметь при выезде военно-учетный документ (приписное, военный билет, временное удостоверение военнообязанного), в котором стоит штамп о пребывании на учете и наличие отсрочки на основании абзаца 11 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Место регистрации (совместное или раздельное) не имеет значения. А вот с документами с ТЦК на сегодня сложилась такая ситуация, что пограничники требуют их, несмотря на то, что это не предусмотрено Правилами пересечения границы и судебная практика, к сожалению, их в этом поддерживает,

– сказал Андрей Межирицкий.

Напомним, ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко объяснил, что мужчины, которые имеют на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет, все равно должны иметь при себе документ от ТЦК. Ведь решение о праве на отсрочку должно быть утверждено.

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Пограничники сейчас тщательно проверяют военнообязанных

Андрей Демченко накануне отметил, что общие правила пересечения границы не менялись. Однако сейчас ГПСУ еще тщательнее проверяет военнообязанных, которые пытаются выехать, в частности условия их выезда и документы.

По его словам, дело в том, что сейчас на границе все чаще обнаруживают поддельные документы или мужчины пытаются выехать не с той целью, которая прописана в действующем законодательстве о разрешении на пересечение границы.