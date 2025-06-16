Отпуск за границей во время мобилизации: для кого это возможно

Несмотря на ограничения на выезд мужчин призывного возраста за границу, для определенных категорий военнообязанных есть исключения. Министерство юстиции объяснило, имеют ли право забронированные работники покидать страну в отпуск.

В период действия военного положения и всеобщей мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет ограничены в выезде за пределы страны. В то же время есть лица, которые имеют бронь, не подлежат мобилизации и могут пересекать границу, но только при определенных условиях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

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Что говорит закон: кто может выезжать за границу

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", забронированные работники не подлежат призыву, а значит, находятся на специальном учете, что дает им основание на выезд. Но здесь есть нюанс: правила четко регулируют выезд в командировку, а вот для отпуска – нормативной четкости нет.

В Минюсте объясняют, что нет отдельного нормативного акта, который позволял бы забронированным выезжать именно в отпуск. Поэтому решающее слово – за Государственной пограничной службой, которая руководствуется практическими разъяснениями и документами, что предоставляет лицо на пункте пропуска.

Госслужащие, в частности члены Кабмина, заместители министров, прокуроры, судьи, руководители органов власти, а также депутаты местных советов не имеют права выезжать в отпуск за границу во время действия военного положения.

Какие документы нужны для выезда

Чтобы поехать в отпуск за границу, забронированный работник должен иметь при себе:

загранпаспорт;

бумажный военно-учетный документ или его электронную копию в приложении "Резерв+" с отметкой о бронировании и внесением в систему "Оберег";

выписка из приказа об отпуске (с указанием страны, срока, должности работника);

дополнительные документы, подтверждающие цель поездки;

отсутствие запретов на выезд или нарушений воинского учета.

Несмотря на наличие брони, работник не должен нарушать законодательство или иметь каких-либо ограничений на выезд. В противном случае пограничники могут отказать в пересечении границы.