Каждый пятый деятель культуры, выезжающий за границу, не возвращается

Ежедневно министру Николаю Точицкому приходится рассматривать сотни заявлений деятелей культуры, которые хотят выехать за границу. Базы, согласно которой они могли бы выезжать, пока нет.

Министр культуры и стратегических коммуникаций говорит, что каждый день ему приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд. Об этом он рассказал во время дискуссии проекта "Новая страна" LB.ua и EFI Group "Украинская культура как один из главных инструментов нашей победы".

Новости к теме Новый министр культуры заявил, что украинские художники должны беспрепятственно ездить за границу.

О создании базы данных для выезда художников

Каждый пятый деятель культуры, выезжающий по разрешению от Минкульта, не возвращается. Министр считает, что в последние годы нужно было создать базу, в соответствии с которой художники могли бы выезжать за границу. Но пока ее нет.

Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинства из этих имен я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Также должен заметить, что из 5 тех, кто выехал, 1 не возвращается,

– говорит Николай Точицкий.

Какой путь в ЕС

По мнению министра, на пути в ЕС нам придется принять много необходимых изменений. Особое внимание стоит обратить на сохранение наследия, ведь без выполнения директив ЮНЕСКО по защите культурного наследия, Украина не сможет вступить в ЕС.

Николай Точицкий также сообщил о том, что не поддерживает идею децентрализации и передачи на места вопросов, связанные с сохранением объектов наследия и определением буферных зон.

Министр отметил, что каждая сфера культуры требует отдельной стратегии. Сейчас министерство работает над этим и уже в марте 2025 года будет готово представить пять стратегий.