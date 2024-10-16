Міністр культури та стратегічних комунікацій каже, що кожного дня йому доводиться розглядати по 100 заяв на виїзд. Про це він розповів під час дискусії проєкту "Нова країна" LB.ua та EFI Group "Українська культура як один із головних інструментів нашої перемоги".

Новини до теми Новий міністр культури заявив, що українські митці мають без перешкод їздити за кордон.

Про створення бази даних для виїзду митців

Кожен п'ятий діяч культури, що виїждає за дозволом від Мінкульта, не повертається. Міністр вважає, що протягом останніх років потрібно було створити базу, відповідно до якої митці могли б виїжджати за кордон. Та поки що її немає.

Мені щоденно доводиться розглядати по 100 заяв на виїзд, більшості з цих імен я не знаю, доводиться витрачати час на пошук інформації. Також маю зауважити, що з 5 тих, хто виїхав, 1 не повертається,

– каже Микола Точицький.

Який шлях до ЄС

На думку міністра, на шляху до ЄС нам доведеться ухвалити багато необхідних змін. Окрему увагу варто звернути на збереження спадщини, адже без виконання директив ЮНЕСКО по захисту культурної спадщини, Україна не зможе вступити до ЄС.

Микола Точицький також повідомив про те, що не підтримує ідею децентралізації та передання на місця питань, що пов'язані зі збереженням об'єктів спадщини та визначенням буферних зон.

Міністр зауважив, що кожна сфера культури потребує окремої стратегії. Зараз міністерство працює над цим і вже у березні 2025 року буде готове презентувати п'ять стратегій.