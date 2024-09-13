Міністр культури та стратегічних комунікацій зробив цю заяву на заході – культурній платформі "Україна відкрита світу".

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Завдання міністерства – створити умови для того, щоб кожен митець міг спокійно, безперешкодно, на основі прозорих правил здійснювати свої поїздки,

– сказав Микола Точицький.

Міністр додав, що допомогти з фінансуванням подібних поїздок готові західні партнери.

"Нам потрібно навчитися правильно формувати стратегію, що ми хочемо від тієї чи іншої поїздки, яким чином цього можна досягти, і яким чином переконати західних колег, що фінансування має бути саме на це", – зауважив Точицький.

Микола Точицький – новий міністр культури

5 вересня Верховна Рада призначила Миколу Точицького новим міністром культури та інформаційної політики. Згодом Кабінет Міністрів перейменував Мінкульт на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Точицький був на посаді посла у Бельгії, де ініціював проєкти культурної дипломатії.