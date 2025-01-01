О решении правительства сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает 24 Канал со ссылкой на его заявление.

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Как изменятся правила пересечения границы

По словам Мельничука, в условиях военного положения пропуск через госграницу мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые являются гражданами Украины и проходили военную службу по контракту в ВСУ или в разведывательном органе Минобороны либо которые до заключения контракта не проходили службу (за исключением базовой военной подготовки) разрешен при условии наличия:

справки, выданной командиром воинской части (руководителем ТЦК и СП) или руководителем соответствующего подразделения разведывательного органа Министерства обороны, по форме, утвержденной МО, с указанием сведений о заключении контракта;

военно-учетного документа.

Отметим, что контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах или Минобороны должен быть заключен на условиях, предусмотренных абзацем 4 части 3 статьи 23 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Напомним, что ранее правительство также изменило правила пересечения границы для перевозчиков гуманитарной помощи. Отныне военнообязанные водители, которые перевозят гуманитарный груз, должны быть внесены в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.