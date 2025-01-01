Про рішення уряду повідомив представник Кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає 24 Канал з посиланням на його заяву.

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Як зміняться правила перетину кордону

За словами Мельничука, в умовах воєнного стану пропуск через держкордон чоловіків віком від 18 до 25 років, які є громадянами України та проходили військову службу за контрактом у ЗСУ чи у розвідувальному органі Міноборони, і які до укладання контракту не проходили службу (за винятком базової військової підготовки) дозволений за умови наявності:

довідки, що видана командиром військової частини (керівником ТЦК і СП) або керівником відповідного підрозділу розвідувального органу Міністерства оборони, за формою, затвердженою МО, із зазначенням відомостей про укладання контракту;

військово-облікового документа.

Зазначимо, що контракт щодо проходження служби у Збройних Силах чи Міноборони повинен бути укладений на умовах, що передбачені абзацом 4 частини 3 статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Нагадаємо, що раніше уряд також змінив правила перетину кордону для перевізників гуманітарної допомоги. Відтепер військовозобов'язані водії, які перевозять гуманітарний вантаж, мають бути внесені до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.