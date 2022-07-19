В частности, Зеленскому предлагают "открыть границу" для тех лиц, которые вроде бы не подпадают под мобилизацию во время военного положения. Автор петиции Владислав Наумович утверждает, что это необходимо людям для работы.

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За границу предлагают выпускать ограниченно пригодных к службе

Следовательно, автор говорит, что нужно разрешить выезд мужчинам от 18 до 27 лет, поскольку призыва сейчас нет. Также в категорию "выездных" просят внести непригодных в службу в мирное время и ограниченно пригодных – в военное.

Аргументом для поддержки петиции Наумович называет то, что "люди должны зарабатывать средства и кормить семьи", а эти средства помогут экономике. По состоянию на 18:00 19 июля это предложение собрали 282 голоса из 25 тысяч необходимых.

Люди предлагают разрешить выезд за деньги

Еще одним альтернативным предложением является разрешить выезжать мужчинам за границу за деньги. Такую идею оформил в петиции Игорь Кузнецов. Он предлагает, что для того, чтобы пересечь границу мужчинам, им достаточно заплатить 300 тысяч гривен. Такое предложение пришлось по вкусу 147 гражданам.

От супруги Алины подал петицию Иван Андреев. Андреева отмечает, что "говорит от имени многих жен Украины". Женщинам с детьми, говорится в петиции, трудно обеспечивать себя за границей, так что мужчин стоит "выпустить на заработки", потому что так они должны помочь ВСУ. Пока свои голоса за это отдали 154 подписанта.

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Кто может из мужчин сейчас уезжать за границу в возрасте от 18 до 60 лет: краткое объяснение

Признаны установленным порядком непригодными к военной службе по состоянию здоровья с исключением из военного учета.

Лица, постоянно проживающие за границей.

Лица, являющиеся соискателями профессионального высшего и высшего образования за рубежом.

Уполномоченные представители мониторинговой группы, созданной в соответствии с приказом Минсоцполитики, следуют для мониторинга условий пребывания детей за пределами Украины.

Лица с инвалидностью.

Лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I и II группы, а также тяжелобольных детей и детей-сирот.

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