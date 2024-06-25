"Кортеж" в составе 4-х микроавтобусов: в Одесской области задержали рекордное количество уклонистов

В Одесской области разоблачен очередной канал незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста. На этот раз злоумышленники планировали вывезти из Украины сотню граждан.

В селе Обжили Подольского района правоохранители остановили "кортеж" в составе 4-х микроавтобусов, которые сопровождал внедорожник с водителем и пассажиром.

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Интересный "груз"

В транспортных средствах на матрасах, прямо на полу, сидели 47 мужчин призывного возраста из Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

Как выяснилось, организаторы незаконной поездки всех их собрали с помощью телеграмм-каналов и телеграмм-аккаунтов. Без всяких гарантий за сумму от 5 тысяч до 18,5 тысяч долларов США с одного человека они предлагали "путешественникам" почти стокилометровое путешествие до границы. Далее мужчины должны были двигаться пешком.

Кто-то из пользователей заплатил за услугу сразу всю сумму, а кто-то часть.

Известно, что сначала злоумышленники планировали переправить за границу сотню человек. Другие 53 человека не успели добраться до "точки сбора".

Сейчас участники группировки задержаны. Организатором оказался – житель Одесской области. "Промышлять" на вывозе уклонистов он начал в мае 2024 года. В группировку также входил правоохранитель. Он консультировал водителей, как объехать блокпосты на пути к границе. Ему и организатору избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога: организатору – 13,6 миллионов гривен, правоохранителю – 3 миллиона гривен.

Всем задержанным уклонистам старше 25 лет выписаны протоколы и доставлены в РТЦК.

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