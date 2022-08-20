Как выехать мужчинам, направляющимся на лечение из-за ранений на войне: список документов

В Госпогранслужбе рассказали, как пересечь границу мужчинам, которые едут на лечение из-за ранений на войне. В частности, нужно иметь соответствующие документы.

В ГПСУ говорят, что мужчины-военнослужащие могут выехать за границу только на лечение. Для этого нужно иметь три документа.

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Какие нужны документы для выезда

паспорт гражданина Украины для выезда за границу или обычный паспорт гражданина Украины. Если эти документы отсутствуют, то нужно иметь какие-либо другие, у которых есть данные о лице, на основании чего ГНСУ разрешит выезд);

гражданина Украины для выезда за границу или обычный паспорт гражданина Украины. Если эти документы отсутствуют, то нужно иметь какие-либо другие, у которых есть данные о лице, на основании чего ГНСУ разрешит выезд); заключение о необходимости направления лица на лечение за границу;

о необходимости направления лица на лечение за границу; письмо Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, учреждения здравоохранения которых могут принять на лечение за границей.

Как уехать мужчинам, которые приняты на временный консульский учет за границей

Особенности выезда мужчин, принятых на временный консульский учет за границей, разъяснили в Государственной пограничной службе.

При пересечении границы Украины такие лица должны предоставить:

соответствующий паспортный документ с отметками Государственной миграционной службы Украины "Оформлен выезд на постоянное проживание",

дипломатического учреждения "Принят на консульский учет".

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