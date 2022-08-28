Укрзализныця планирует открыть еще 3 переезда через границу: по каким направлениям
Источник:Rail.insider
Укрзализныця планирует открыть сообщение еще на 3 пограничных переходах. Это необходимо для расширения пропускной способности.
Об этом на совещании с представителями зернового рынка рассказал заместитель директора департамента коммерческой работы Укрзализныци Валерий Ткачев.
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Ткачев отметил, что Укрзализныця работает над расширением пропускной способности пограничных переходов. В частности, на днях началось движение по восстановленной линии Березино – Басарабяска.
Что касается расширения западных пограничных переходов, мы также работаем в этом направлении,
– добавил чиновник.
По его словам, Укрзализныця сейчас рассматривает открытие переездов:
- Рава-Русская – Гребенное (Польша),
- Стражава – Кросценко (Польша),
- Деловое – Валя-Вишеулуй (Румыния).
"Эти четыре пограничных перехода, которые именно направлены на расширение пропускной способности", – отметил Ткачев.
Он подытожил, что электрификация и ремонт путей на пограничных территориях, которые проводит Укрзализныця, также направлены на расширение пропускной способности инфраструктуры в сторону Европы.
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