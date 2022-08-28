Укрзализныця планирует открыть еще 3 переезда через границу: по каким направлениям

Укрзализныця планирует открыть сообщение еще на 3 пограничных переходах. Это необходимо для расширения пропускной способности.

Об этом на совещании с представителями зернового рынка рассказал заместитель директора департамента коммерческой работы Укрзализныци Валерий Ткачев.

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Ткачев отметил, что Укрзализныця работает над расширением пропускной способности пограничных переходов. В частности, на днях началось движение по восстановленной линии Березино – Басарабяска.

Что касается расширения западных пограничных переходов, мы также работаем в этом направлении,

– добавил чиновник.

По его словам, Укрзализныця сейчас рассматривает открытие переездов:

Рава-Русская – Гребенное (Польша),

Стражава – Кросценко (Польша),

Деловое – Валя-Вишеулуй (Румыния).

"Эти четыре пограничных перехода, которые именно направлены на расширение пропускной способности", – отметил Ткачев.

Он подытожил, что электрификация и ремонт путей на пограничных территориях, которые проводит Укрзализныця, также направлены на расширение пропускной способности инфраструктуры в сторону Европы.

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