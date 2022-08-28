Про це під час наради із представниками зернового ринку розповів заступник директора департаменту комерційної роботи Укрзалізниці Валерій Ткачов.

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Ткачов зауважив, що Укрзалізниця працює над розширенням пропускної спроможності прикордонних переходів. Зокрема, днями розпочався рух відновленою лінією Березине – Басарабяска.

Щодо розширення західних прикордонних переходів, ми також працюємо в цьому напрямку,

– додав посадовець.

За його словами, Укрзалізниця зараз розглядає відкриття переїздів:

Рава-Руська – Гребенне (Польща),

Стражава – Кросцєнко (Польща),

Ділове – Валя-Вішеулуй (Румунія).

"Це чотири прикордонні переходи, які саме спрямовані на розширення пропускної спроможності", – зазначив Ткачов.

Він підсумував, що електрифікація та ремонт колії на прикордонних територіях, які проводить Укрзалізниця, також спрямовані на розширення пропускної спроможності інфраструктури у бік Європи.

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