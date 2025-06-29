Военный билет может быть как в бумажной, так и в электронной форме, передает 24 Канал.

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Требования к военному билету для выезда за границу

В военно-учетных документах мужчин, которые имеют отсрочку от призыва или исключены из воинского учета по состоянию здоровья, должна содержаться информация о получении такой отсрочки или исключения из воинского учета или справка по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 №560.

Справка об отсрочке / Скриншот

К слову, основанием для отказа в выезде за границу є:

отсутствие военно-учетного документа;

сведения в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов о представлении лица в розыск в Национальную полицию.

Если лицо объявлено в розыск, на место вызывают полицейского для административного задержания лица и доставки его в ближайший ТЦК.