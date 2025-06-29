Військовий квиток може бути як у паперовій, так і в електронній формі, передає 24 Канал.

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Вимоги до військового квитка для виїзду за кордон

У військово-облікових документах чоловіків, які мають відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за станом здоров'я, повинна міститися інформація про отримання такої відстрочки чи виключення з військового обліку або довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 №560.

Довідка про відстрочку / Скриншот

До слова, підставою для відмови у виїзді за кордон є:

відсутність військово-облікового документа;

відомості в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів про подання особи в розшук до Національної поліції.

Якщо особа оголошена у розшук, на місце викликають поліціянта для адміністративного затримання особи та доставлення її до найближчого ТЦК.