Пересечение границы во время войны: кто может выехать из Украины
- Во время военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать из Украины, но есть исключения, в частности для мужчин с инвалидностью, сопровождающих лиц с инвалидностью, сиделок, родителей с детьми с инвалидностью, работников международных перевозок и других категорий.
- Для пересечения границы необходимы дополнительные документы, которые подтверждают право на выезд, такие как паспорт гражданина Украины для выезда за границу, военно-учетный документ или документ об отсрочке от мобилизации.
Во время военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из Украины, однако существует перечень исключений. Некоторые категории военнообязанных могут пересечь границу при наличии соответствующих документов.
Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на специалистов юридической компании INSEININ. С введением военного положения в Украине и продолжающейся всеобщей мобилизацией право мужчин на выезд за границу стало ограниченным.
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Кто имеет право на выезд за границу
Согласно постановлению КМУ №57, право на пересечение границы имеют мужчины, которые соответствуют определенным требованиям:
Мужчины с инвалидностью: Это включает лиц с І, ІІ или ІІІ группой инвалидности.
Сопровождающие лиц с инвалидностью: Мужчины, которые сопровождают за границу жену или одного из родителей с инвалидностью I или II группы, имеют право на выезд.
Родители или опекуны детей с инвалидностью: Мужчины, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет и сопровождают его за границу.
Сиделки: Мужчины, которые осуществляют постоянный уход за лицами с инвалидностью I-II группы или недееспособными лицами.
Родители, опекуны или попечители, которые воспитывают детей: Военнообязанные, которые имеют на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет, или воспитывают ребенка самостоятельно, также могут выезжать.
Семьи военных, которые погибли или пропали без вести: Мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, дети, родители или родные братья и сестры) погибли или пропали без вести во время войны с Россией.
Военнообязанные с отсрочкой: Лица, имеющие на руках отсрочку от мобилизации, могут выехать за границу на основании соответствующих документов.
Военнообязанные с детьми: Мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка, также имеют право выезжать.
Работники международных перевозок: Водители транспортных средств, которые работают на предприятиях с лицензией на международные перевозки грузов и пассажиров.
Какие документы нужны для выезда
Мужчины, которые осуществляют пересечение границы, должны иметь не только стандартный паспорт для выезда за границу, но и дополнительные документы, подтверждающие их право на выезд. Это могут быть:
- Паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
- Дипломатический паспорт или служебный паспорт для представителей правительственных учреждений.
- Проездной документ ребенка.
- Удостоверение моряка или члена экипажа.
- Военно-учетный документ, подтверждающий статус военнообязанного.
Для лиц, которые выезжают на основании отсрочки от мобилизации, необходимо предоставить электронный документ, подтверждающий наличие отсрочки.
Когда могут выехать студенты?
Согласно постановлению, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет, которые участвуют в программах академической мобильности и едут на обучение в иностранные учебные заведения, также имеют право выехать за границу.
Право на выезд из Украины в условиях военного положения является ограниченным, но определенные категории граждан имеют возможность пересечения границы с соответствующими документами. Важным условием является наличие правильных подтверждений, дающих право на выезд, а также необходимость соблюдения установленных правил для военнообязанных и других лиц.