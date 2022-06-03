На выезде из Запорожья стоят сотни машин: власти приостановили движение к оккупированным территориям

Из Запорожья до временно оккупированных территорий области добраться невозможно. Власти приостановили движение транспорта из-за постоянных вражеских обстрелов.

Из-за запрета на выезд из Запорожья многим жителям оккупированных территорий тяжело добраться домой. Дорога туда и обратно идет круглосуточно.

В сети опубликовали фото, где на выезде из областного центра стоят сотни машин. О запрете на движение транспорта сообщили в Запорожской ОВА, передает 24 канал.

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Сотни авто в очереди

Выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра ограничен. В очереди на выезд стоят сотни машин. Просим с пониманием отнестись к ситуации,

– говорится в сообщении.

Причиной ограничения является опасность вражеских обстрелов в Каменском. Информацию об изменении условий пересечения линии разграничения сообщат дополнительно.



Очередь следующего из Запорожья / Фото с телеграмму "Риа-Мелитополь"

В одном из местных телеграмм-каналов пишут , что из-за таких ограничений оккупированный Мелитополь находится в изоляции.

С каждым днем ​​сообщения оккупированного Мелитополя со свободной Украиной становится все сложнее. Людям приходится добираться в областной центр и обратно круглосуточно,

– говорится в сообщении.

По неофициальной информации из телеграммы, пересечение линии разграничения будет ограничено вплоть до 15 июня.

Ситуация в Запорожье

На Запорожском направлении российские кафиры удерживают занятые позиции и делают все, чтобы не допустить продвижение Вооруженных Сил Украины.

В течение суток 2 июня россияне пытались остановить продвижение украинских защитников в районе деревень Новодаровка и Нескучное. Однако они не то, что не добились своей цели. А еще и потерпели поражение и отступили.

Украинские военные продолжают крепко держать оборону и защищать свою родную землю. За прошедшие сутки им удалось ликвидировать:

69 кафира (28 убиты, 41 – ранены);

2 наблюдательных пункта оккупантов;

вражеский склад боеприпасов;

3 танка;

7 единиц автомобильной техники;

2 миномета;

7 боевых бронированных машин, а еще одну – захватить.

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