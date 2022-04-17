На выезде в Польшу: в ГНСУ назвали пункт пропуска с самыми большими очередями
17 апреля 2022 , 05:53Читати новину українською
Источник:ГНСУ
Из-за полномасштабного вторжения России миллионы людей, спасаясь от боевых действий, вынуждены были покинуть родные дома и уехать из Украины.
Самые большие очереди наблюдаются в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей. Об этом сообщили в Западном региональном управлении ГНСУ.
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Очереди на пунктах пропуска
По данным Государственной пограничной службы Украины выезда ожидают:
- "Краковец" – 90 легковых автомобилей и 20 автобусов;
- "Рава-Русская" – 20 легковушек и 17 автобусов;
- "Шегини" – 11 автобусов;
- В других пунктах пропуска очереди отсутствуют.
В ГНСУ также добавили, что на границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород" выезда ожидают 10 автобусов. На линии разграничения с Венгрией, Румынией и Молдовой очередей не наблюдается.
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