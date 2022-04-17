Найбільші черги спостерігають у пункті пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею. Про це повідомили в Західному регіональному управлінні ДПСУ.

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Черги на пунктах пропуску

За даними Державної прикордонної служби України на виїзд очікують:

"Краківець" – 90 легкових автомобілів і 20 автобусів;

"Рава-Руська" – 20 легковиків і 17 автобусів;

"Шегині" – 11 автобусів;

На інших пунктах пропуску черги відсутні.

У ДПСУ також додали, що на кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску "Ужгород" на виїзд очікують 10 автобусів. На лінії розмежування з Угорщиною, Румунією та Молдовою черг не спостерігають.

До теми – якою була ситуація на кордоні з Польщею раніше: дивіться відео