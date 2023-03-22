Так в комментарии 24 Каналу заявил российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. Он убежден, что этому может препятствовать сам Кремль.

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"Если у вас что-то было – производство, квартиры, дома, санатории и вы что-то оттуда вывозите, это значит, что не верите, что все это можно будет спасти и сохранить. Потому что, а кто тогда будет оборонять это все?" – рассказал он.

Фейгин отметил, что Россия "выкладывает трупами" хоть оборону, хоть наступление.

И если там не останется тех, кому есть, за что воевать, тогда ради чего Крым удерживать? Поэтому нужно оставлять их заложниками в известном смысле этой ситуации,

– сказал российский правозащитник.

По его мнению, представители российской ФСБ и чиновники, безусловно, вывозят оттуда свое имущество.

"Говорят, что там рынок недвижимости, мягко говоря, насытился разного рода предложениями – обильными по демпинговым ценам. Правда или нет – не знаю, но это очень логично", – рассказал он.

Что происходит во временно оккупированном Крыму: смотрите видео

Для россиян в Крыму будет опасно

Все потому, считает он, что линия фронта все ближе. Фейгин убежден, что любое попадание ВСУ в Чонгар, как минимум, приведет к обстрелам всей территории Крыма, и там не будет ни одного безопасного уголка.

"Не говоря о возможном вхождении Вооруженных сил Украины для деоккупации на территорию Крыма. Так-то, конечно, это взаимосвязанные вещи", – отметил он.

Российский оппозиционный политик уверен, что этот процесс ускорится.

"Если контрнаступление будет на Юге, то мы увидим просто эшелоны, выезжающие из Крыма автомобили, забитые мебелью и всяческим имуществом", – подытожил Марк Фейгин.

Что происходит во временно оккупированном Крыму