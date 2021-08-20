Выглядело, как коллективный арест: оккупанты на Донбассе силой гонят людей на военные сборы

Главарь боевиков на оккупированной Луганщине Леонид Пасечник объявил проведение военных сборов для резервистов. Людей силой заставили участвовать. У них забрали телефоны и даже запретили сообщать родным.

Собрание будет проходить с 23 по 27 августа. Об этом рассказал основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский.

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Оккупанты гнали людей силой

Выяснили, что 20 августа на предприятия, находящиеся под контролем оккупантов, прибыли силовики. Мужчин из списка резервистов принудительно посадили в автобусы и отвезли на пункты сборов, а оттуда – уже на военные полигоны.

Такие нарушения происходили на шахте "Комсомольская" в Антраците, шахте имени "Фрунзе" и "Самсоновской-Западной".

Мужчинам запретили рассказывать родным

По словам правозащитника, мужчинам даже запретили сообщать обо всем своим близким. Родственникам "призывников" позвонили уже во второй половине дня с предприятий, где они работали. Сказали, что мужчин призвали на военные сборы на 5 дней.

По словам наших источников, которые были очевидцами, это выглядело, как коллективный арест. Зашли вооруженные люди, вызвали работников, входящих в "список резервистов", забрали средства связи, а затем фактически под конвоем отвели в автобусы и увезли,

– сказал Лисянский.

Пушилин тоже проводит сборы

Кстати, главарь боевиков в Донецкой области Денис Пушилин также объявил совместные силовые действия. Правозащитник объяснил, что это похоже на военные учения. Оккупанты специально проводят такие мероприятия во время саммита Крымской платформы. Все для того, чтобы создать иллюзию эскалации военного конфликта.

В то же время в Южном военном округе России тоже готовятся к сборов резервистов в начале сентября 2021 года.