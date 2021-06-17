Президент государства-агрессора утверждает, что в образе Байдена в прессе "нет ничего общего с реальностью". Такое мнение Путин высказал после личной встречи с американским политиком.
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Как Путин описал Байдена
Российский политик назвал американского профессионалом. Кроме того, Путин сказал, что нужно внимательно работать с Байденом, ведь он ничего не пропускает.
Он выглядит бодро, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть, более часа. Он полностью в материале, время от времени заглядывает в свои записи,
– отметил Путин.
Кроме того, он утверждает, что Байден собран и понимает, чего хочет добиться, делает это очень искусно.
Путин охарактеризовал и пресс-секретаря Байдена
Российский президент сказал, что пресс-секретарь Байдена Джен Псаки "все время путает что-то". Однако он добавил, что это не из-за нехватки образования, а из-за того, что американцы считают какие-то вещи второстепенным.
Как прошла встреча Путина и Байдена
- Переговоры президентов были в Женеве 16 июня, они продолжались несколько часов.
- Путин заявил, что тему Украины затрагивали. Байден, по его словам, согласился, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны быть Минские соглашения. Говорили о вступлении Украины в НАТО.
- Также государства поднимали тему прав человека, кибератаки и международную политику.
- Путин и раньше назвал Байдена конструктивным и опытным. Американский президент отметил, что "Россия и США – гордые и мощные страны, а Путин и Байден являются ответственными руководителями".
- Правда, Пресс-конференцию политики давали отдельно.