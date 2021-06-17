Президент держави-агресора стверджує, що образ Байдена у пресі "немає нічого спільного з реальністю". Таку думку Путін висловив після особистої зустрічі з американським політиком.

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Як Путін описав Байдена

Російський політик назвав американського професіоналом. Крім того, Путін сказав, що потрібно уважно працювати з Байденом, адже він нічого не пропускає.