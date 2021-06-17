Президент держави-агресора стверджує, що образ Байдена у пресі "немає нічого спільного з реальністю". Таку думку Путін висловив після особистої зустрічі з американським політиком.
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Як Путін описав Байдена
Російський політик назвав американського професіоналом. Крім того, Путін сказав, що потрібно уважно працювати з Байденом, адже він нічого не пропускає.
Він виглядає бадьоро, ми розмовляли з ним віч-на-віч два, може бути, понад годину. Він повністю в матеріалі, час від часу заглядає в свої записи,
– зазначив Путін.
Крім того, він стверджує, що Байден зібраний та розуміє, чого хоче добитися, робить це дуже майстерно.
Путін схарактеризував і прессекретарку Байдена
Російський президент сказав, що прессекретарка Байдена Джен Псакі "весь час плутає щось". Однак він додав, що це не через брак освіти, а через те, що американці вважають якісь речі другорядним.
Як пройшла зустріч Путіна та Байдена
- Перемовини президентів були у Женеві 16 червня, вони тривали кілька годин.
- Путін заявив, що тему України зачіпали. Байден, за його словами, погодився, що в основі врегулювання ситуації на Донбасі повинні бути Мінські угоди. Говорили про вступ України в НАТО.
- Також держави підіймали тему прав людини, кібератаки та міжнародну політику.
- Путін й раніше назвав Байдена конструктивним та досвідченим. Американський президент зазначив, що "Росія і США – горді і потужні країни, а Путін і Байден є відповідальними керівниками".
- Щоправда, Пресконференцію політики давали окремо.